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  • Мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити метеорний потік Ета-Аквариди: за годину “падатиме” до 30 “зірок”

Мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити метеорний потік Ета-Аквариди: за годину “падатиме” до 30 “зірок”

Сьогодні 14:40
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Мешканці Дніпра зможуть побачити метеорний потік.
Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити метеорний потік Ета-Аквариди: за годину

 фото ілюстративне

Про це повідомили в планетарії Дніпра. 

Цьогоріч ми вже спостерігали декілька захоплюючих космічних явищ, були і паради планет і зорепади. У тих, хто прогавив попередній метеоритний дощ Ліриди, є ще один шанс побачити цікаве астроявище. 

У ніч на 6 травня можна побачити метеорний потік Ета-Аквариди. Він триває із середини квітня до середини травня, але пік припадає саме на середину ночі цієї суботи. За словами фахівців, за годину падатиме від 10 до 30 “зірок”.

Як дивитися “зорепад” Ета-Аквариди 

Радіант η-Акварид знаходиться у сузір’ї Водолія, тому шукати падаючі зірки треба східній частині неба біля обрію. Пік припаде на 3 годину ночі/ранку 6 травня, якраз перед тим як почнеться схід сонця. 
 
Для цього не потрібен ні телескоп, ні бінокль, а тільки гарна погода та уважність.
 
Щоправда, цього року буде досить важко спостерігати зорепад, адже на пік метеорного потоку припадає місяць у повні. Світло від цього космічного тіла перешкоджатиме нормальному спостереженню за астроявищем. 
 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити метеорний потік Ета-Аквариди: за годину

Нагадаємо, цієї ночі станеться ще одне важливе астроявище. Увечері 5 травня можна спостерігати за місячним затемненням. 

Раніше ми писали про загадковий спалах над Києвом, який налякав українців. 

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть неозброєним оком побачити метеорний потік Ета-Аквариди: за годину Українська

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