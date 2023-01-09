Мешканці Дніпра зможуть готувати їжу у школах під час блекауту

Мешканці багатоповерхівок Дніпра з електроплитами зможуть готувати їжу у школах під час блекауту.

Про це повідомляє “ДніпроTV”.

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Ігор Маковцев розповів, що під час блекауту дніпряни зможуть прийти до школи та приготувати собі їжу.

«Практично кожна школа в мікрорайоні буде обладнана пунктами незламності. І було прийнято рішення закупівлі генераторів і виставляння генераторів в школах, де є електроплити. І під час блекауту ці електроплити будуть увімкнені і люди зможуть користуватися шкільними електроплитами. Там доволі велика потужність. Туди може прийти велика кількість людей для того, щоб скористатися цими плитами для своїх потреб», – сказав Маковцев.