Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет “Сільпо”, де продають шинку, яка вже двічі “померла”

Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет “Сільпо”, де продають шинку, яка вже двічі “померла”

Сьогодні 11:42
просмотров

У дніпровському супермаркеті Сільпо працівники самі вирішують, коли в товарів закінчується термін придатності.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет

У Дніпрі в супермаркеті “Сільпо” продають просрочку.

За словами дніпрян, працівники супермаркету “Сільпо” на Софії Крушельницької, 6а самі вирішують, коли у товарів закінчується термін придатності. Покупці придбали шинку, яка за їх словами “вже двічі померла”.

Працівники Сільпо заклєяли стікером заводське маркування терміну придатності. Таким чином, вони на 8 днів продовжили життя цій копченій грудинці. 

Покупцям пощастило, що вони встигли купити товар ще до кінця офіційного терміну придатності, інакше б все закінчилося харчовим отруєнням.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет

Новости Днепра про Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі доглядальниця задушила ковдрою 41-річну жінку: що кажуть в поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:09
    У Дніпрі доглядальниця задушила ковдрою 41-річну жінку: що кажуть в поліції

    Мешканка Дніпра вбила жінку за якою доглядала.

    Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області знову стабілізаційні відключення електрики
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:38
    Заряджайте все, що є: у Дніпрі та області знову стабілізаційні відключення електрики

    Укренерго знову застосувала стабілізаційні відключення в Дніпрі та області. 

    ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    ЗСУ ліквідували ще 710 окупантів: названі нові втрати Росії

    Українські бійці за минулу добу знищили ще 710 окупантів. Загалом…

    ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 10 населених пунктів, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    ЗСУ відбили атаки окупантів у районах 10 населених пунктів, – Генштаб

    Захисники України відбили за минулу добу атаки російських окупантів у…

    Наверх