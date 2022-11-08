Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет “Сільпо”, де продають шинку, яка вже двічі “померла”

У Дніпрі в супермаркеті “Сільпо” продають просрочку.
За словами дніпрян, працівники супермаркету “Сільпо” на Софії Крушельницької, 6а самі вирішують, коли у товарів закінчується термін придатності. Покупці придбали шинку, яка за їх словами “вже двічі померла”.
Працівники Сільпо заклєяли стікером заводське маркування терміну придатності. Таким чином, вони на 8 днів продовжили життя цій копченій грудинці.
Покупцям пощастило, що вони встигли купити товар ще до кінця офіційного терміну придатності, інакше б все закінчилося харчовим отруєнням.
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