Мешканці Дніпра жаліються на супермаркет “Сільпо”, де продають шинку, яка вже двічі “померла”

У дніпровському супермаркеті Сільпо працівники самі вирішують, коли в товарів закінчується термін придатності.

У Дніпрі в супермаркеті “Сільпо” продають просрочку.

За словами дніпрян, працівники супермаркету “Сільпо” на Софії Крушельницької, 6а самі вирішують, коли у товарів закінчується термін придатності. Покупці придбали шинку, яка за їх словами “вже двічі померла”.

Працівники Сільпо заклєяли стікером заводське маркування терміну придатності. Таким чином, вони на 8 днів продовжили життя цій копченій грудинці.

Покупцям пощастило, що вони встигли купити товар ще до кінця офіційного терміну придатності, інакше б все закінчилося харчовим отруєнням.

Читайте також:

Українська

Автор: