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  • Мешканці Дніпра, у яких вдома електроплити, зможуть готувати їсти в школах

Мешканці Дніпра, у яких вдома електроплити, зможуть готувати їсти в школах

Сьогодні 17:18
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Мешканці багатоповерхівок, які не підключені до газу, зможуть готувати їжу в пунктах незламності в школах.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра, у яких вдома електроплити, зможуть готувати їсти в школах

Про це в ефірі телеканалу ДніпроTV розповів директор департаменту транспорту та інфраструктури міськради Дніпра Ігор Маковцев.

За його словами, зараз в планах обладнати кожну школу в мікрорайонах генераторами. А в закладах, де є електроплити, мешканці Дніпра, у яких вдома немає газу, зможуть приготувати їжу у разі блекауту.

Було прийнято рішення закупівлі генераторів і виставляння генераторів в школах, де є електроплити. І під час блекауту ці електроплити будуть увімкнені і люди зможуть користуватися ними. Там доволі велика потужність. Туди може прийти велика кількість людей для того, щоб скористатися цими плитами для своїх потреб, – розповів Маковцев.

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра, у яких вдома електроплити, зможуть готувати їсти в школахУкраїнська

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