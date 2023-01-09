Мешканці Дніпра, у яких вдома електроплити, зможуть готувати їсти в школах

Мешканці багатоповерхівок, які не підключені до газу, зможуть готувати їжу в пунктах незламності в школах.

Про це в ефірі телеканалу ДніпроTV розповів директор департаменту транспорту та інфраструктури міськради Дніпра Ігор Маковцев.

За його словами, зараз в планах обладнати кожну школу в мікрорайонах генераторами. А в закладах, де є електроплити, мешканці Дніпра, у яких вдома немає газу, зможуть приготувати їжу у разі блекауту.

Було прийнято рішення закупівлі генераторів і виставляння генераторів в школах, де є електроплити. І під час блекауту ці електроплити будуть увімкнені і люди зможуть користуватися ними. Там доволі велика потужність. Туди може прийти велика кількість людей для того, щоб скористатися цими плитами для своїх потреб, – розповів Маковцев.

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