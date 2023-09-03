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Мешканці Дніпра та Запоріжжя на човні тікали з України під кулями прикордонників

Сьогодні 10:13
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Мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей намагалися втекти з України під кулями прикордонників.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра та Запоріжжя на човні тікали з України під кулями прикордонників

Як розповіли в Держприкордонній службі, на кордоні затримали двох молодиків, які разом з 18-річним човнарем з Молдови намагалися переплисти Дністер та втекти з України. 

Іноземець пообіцяв українцям, що зможе незаконно переправити їх через річку Дністер до іншої країни. Спочатку “гід” сам переплив на український берег, де чекав пасажирів. 

Проте йому завадили прикордонники, які сидячи в засідці, відкрили вогонь та завадили чоловікам незаконно перетнути держкордон. Мешканець Молдови намагався втекти, але згодом зупинився почувши постріли. 

Двох молодиків та їхнього “гіда” – затримали. Останньому загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

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