Мешканці Дніпра стрімко накопичують борги за воду: що чекає неплатників комуналки

З дніпрян, які накопичили значну заборгованість за воду, будуть стягувати гроші через суд.

Про це повідомили в КП Дніпроводоканал.

Як зазначили у водоканалі, підприємство регулярно звертається до споживачів через накопичення ними заборгованості за воду. Оплата комуналки впливає на якісь наданих послуг. Особливо це актуально під час воєнного стану, коли стало важче забезпечувати стале функціонування водопровідно-каналізаційних споруд та комунікацій.

Тож дніпрян закликають вчасно сплачувати за воду та погасити наявні борги, або якщо такої змоги немає, то укласти реструктуризацію.

Якщо споживач накопичить чималу суму боргу, тоді водоканал може звернутися до суду, щоб примусово стягти із споживача гроші. Судова робота в даному напрямку продовжується.

Як приклад, представники підприємства навели одне з нещодавніх рішень, яким суд задовольнив позовні вимоги КП «Дніпроводоканал» про солідарне стягнення з відповідачів заборгованості по оплаті послуг водопостачання та водовідведення з урахуванням 3% річних та інфляційного збільшення у розмірі 36 674,64 грн. та судові витрати по справі.

Вказана сума складається з:

суми основного боргу – 30 514,04 грн., яка утворилась станом на 31.07.2022 року;

інфляційного збільшення суми боргу – 5 470,51 грн.;

3% річних – 690,51 грн.

Крім цього боржник заплатить судовий збір, який становить понад 2 тисячі гривень.

Тож в КП наполегливо рекомендують погасити борги, щоб не влетіти на більшу суму.

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