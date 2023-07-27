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  • Мешканці Дніпра скаржаться на закриті укриття під час тривог: що показав поліцейський рейд

Мешканці Дніпра скаржаться на закриті укриття під час тривог: що показав поліцейський рейд

Сьогодні 14:31
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Дніпряни поскаржилися на закриті укриття під час однієї з останніх тривог.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на закриті укриття під час тривог: що показав поліцейський рейд

26 липня під час повітряної тривоги мешканці Дніпра поскаржилися на зачинені укриття. У соцмережах ширилася інформація про те, що одне із бомбосховищ під замком, попри те, що вила сирена. Втім, як виявилося, вони були відкриті, але вхід до них розташований з іншого боку будівлі.

Про це повідомили в Дніпровському районному управлінні поліції. 

Правоохоронці перевірили ще 74 бомбосховища в різних районах Дніпра, і всі вони були відкриті. 

Проте, якщо під час повітряної тривоги ви виявили об’єкт цивільного захисту зачиненим, повідомляйте про це до поліції за спецномером 102.
 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на закриті укриття під час тривог: що показав поліцейський рейд

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на закриті укриття під час тривог: що показав поліцейський рейд

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на закриті укриття під час тривог: що показав поліцейський рейд

Нагадаємо, у травні в Україні розгорівся скандал навколо зачинених бомбосховищ. Це сталося після того, як в Дніпровському районі Києва охоронець лікарні, де було укриття, не відкрив вчасно двері людям, які чекали ззовні. Тоді загинуло троє людей. Після цього в Україні почали перевіряти доступність бомбосховищ. 

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на закриті укриття під час тривог: що показав поліцейський рейдУкраїнська

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