Мешканці Дніпра скаржаться на закриті укриття під час тривог: що показав поліцейський рейд

26 липня під час повітряної тривоги мешканці Дніпра поскаржилися на зачинені укриття. У соцмережах ширилася інформація про те, що одне із бомбосховищ під замком, попри те, що вила сирена. Втім, як виявилося, вони були відкриті, але вхід до них розташований з іншого боку будівлі.
Про це повідомили в Дніпровському районному управлінні поліції.
Правоохоронці перевірили ще 74 бомбосховища в різних районах Дніпра, і всі вони були відкриті.
Нагадаємо, у травні в Україні розгорівся скандал навколо зачинених бомбосховищ. Це сталося після того, як в Дніпровському районі Києва охоронець лікарні, де було укриття, не відкрив вчасно двері людям, які чекали ззовні. Тоді загинуло троє людей. Після цього в Україні почали перевіряти доступність бомбосховищ.
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