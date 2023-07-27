Мешканці Дніпра скаржаться на закриті укриття під час тривог: що показав поліцейський рейд

Дніпряни поскаржилися на закриті укриття під час однієї з останніх тривог.

26 липня під час повітряної тривоги мешканці Дніпра поскаржилися на зачинені укриття. У соцмережах ширилася інформація про те, що одне із бомбосховищ під замком, попри те, що вила сирена. Втім, як виявилося, вони були відкриті, але вхід до них розташований з іншого боку будівлі.

Про це повідомили в Дніпровському районному управлінні поліції.

Правоохоронці перевірили ще 74 бомбосховища в різних районах Дніпра, і всі вони були відкриті.

Проте, якщо під час повітряної тривоги ви виявили об’єкт цивільного захисту зачиненим, повідомляйте про це до поліції за спецномером 102.

Нагадаємо, у травні в Україні розгорівся скандал навколо зачинених бомбосховищ. Це сталося після того, як в Дніпровському районі Києва охоронець лікарні, де було укриття, не відкрив вчасно двері людям, які чекали ззовні. Тоді загинуло троє людей. Після цього в Україні почали перевіряти доступність бомбосховищ.

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