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Мешканці Дніпра скаржаться на проблеми з “Київстаром”: що сталося

Сьогодні 12:42
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Зранку мешканці Дніпра скаржаться на проблеми в роботі Київстару.

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Мешканці Дніпра в соцмережах повідомляють про перебої в роботі мобільного оператора “Київстар”. Люди не можуть поповнити свої рахунки ні через банкінги, ні через додаток. 

При спробі поповнити рахунок через застосунок Монобанку, вибиває помилку. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на проблеми з

Поповнення через Монобанк не працює

Проблеми є також із застосунком Київстар. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на проблеми з

Як виявилося, перебої з Київстаром по всій Україні. У компанії кажуть, що знають про проблему, збій в роботі застосунку та оператора стався о 9:00. Наразі айті-спеціалісти працюють над тим, щоб вирішити це.

Зазначається, що дзвонити можна без проблем. 

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