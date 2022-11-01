Мешканці Дніпра скаржаться на проблеми з “Київстаром”: що сталося

Зранку мешканці Дніпра скаржаться на проблеми в роботі Київстару.

Мешканці Дніпра в соцмережах повідомляють про перебої в роботі мобільного оператора “Київстар”. Люди не можуть поповнити свої рахунки ні через банкінги, ні через додаток.

При спробі поповнити рахунок через застосунок Монобанку, вибиває помилку.

Проблеми є також із застосунком Київстар.

Як виявилося, перебої з Київстаром по всій Україні. У компанії кажуть, що знають про проблему, збій в роботі застосунку та оператора стався о 9:00. Наразі айті-спеціалісти працюють над тим, щоб вирішити це.

Зазначається, що дзвонити можна без проблем.

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