Мешканці Дніпра скаржаться на проблеми з “Київстаром”: що сталося

Мешканці Дніпра в соцмережах повідомляють про перебої в роботі мобільного оператора “Київстар”. Люди не можуть поповнити свої рахунки ні через банкінги, ні через додаток.
При спробі поповнити рахунок через застосунок Монобанку, вибиває помилку.
Проблеми є також із застосунком Київстар.
Як виявилося, перебої з Київстаром по всій Україні. У компанії кажуть, що знають про проблему, збій в роботі застосунку та оператора стався о 9:00. Наразі айті-спеціалісти працюють над тим, щоб вирішити це.
Зазначається, що дзвонити можна без проблем.
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