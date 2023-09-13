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Мешканці Дніпра скаржаться на кругове перехрестя на Калнишевського: у міськраді пояснили, чому змінили схему руху

Сьогодні 13:19
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Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на кругове перехрестя на Калнишевського: у міськраді пояснили, чому змінили схему руху

У середині серпня у Дніпрі на перехресті вул. Калинової та просп. Петра Калнишевського змінили схему руху: замість Т-подібного перехрестя ввели кругове.

Місцеві мешканці з часом почали скаржитися у соцмережах на нову схему руху. За їхніми словами, на цій ділянці утворюються затори, незручно їздити тощо.

Тому у міській раді пояснили, навіщо ввели кругове перехрестя замість Т-подібного.

Зазначається, що основна мета таких змін – запобігання аварійним ситуаціям та безпека усіх учасників дорожнього руху.

На перехресті з круговим рухом водії зменшують швидкість, змінюючи траєкторію. Тим часом для пішоходів все залишилося без змін. На під’їзді до цього перехрестя встановили відповідні дорожні знаки – попереджувальні: про зміну організації дорожнього руху, пріоритетності руху. Усього 43 знаки. Нанесли дорожню розмітку, встановили дорожні стовпчики, огородження у центральній частині перехрестя. І на круговому русі для велосипедистів також є велодоріжка. Увесь комплекс робіт направлений на безпеку дорожнього руху на цій ділянці, — підкреслив Михайло Солярчин, начальник виробничого відділу КП «Транспортна інфраструктура міста».

Новости Днепра про Мешканці Дніпра скаржаться на кругове перехрестя на Калнишевського: у міськраді пояснили, чому змінили схему руху

Також у міськраді нагадали, що п’ять років тому круговий рух встановили на перехресті Запорізького шосе та вул. Аеропортівської. Зазначається, що це дозволило значно зменшити кількість ДТП.

До цього тут фіксували багато лобових зіткнень, внаслідок яких люди зазнавали тяжких травм чи гинули. З круговим рухом швидкість транспорту сповільнилася. Безпека дорожнього руху – основна мета, яку ставили. На інших складних ділянках продовжуватимемо робити круговий рух. Наприклад, при капітальних ремонтах складних перехресть. Це в планах робити, – зазначив Іван Васючков, заступник начальника управління транспортну департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради.

Докладніше ознайомитися з тим, як змінилася схема руху на перехресті вул. Калинової та просп. Петра Калнишевського можна тут.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі батьки скаржаться на шкільне харчування: у ГумДепі пояснили, куди звертатися. 

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