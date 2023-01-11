Мешканці Дніпра схвильовані через підозріле авто, яке більше тижня стоїть на Калнишевського

Дніпряни схвильовані через покинуте авто, яке вже тиждень стоїть на лівому березі.

За словами дніпрянки Світлани, уже більше тижня на проспекті Калнишевського стоїть підозріле авто. Жінка стверджує, що машина покинута, адже немає ніяких ознак того, що нею хтось користується.

Може вкрали, а може щось сталося, – пише Світлана.

У коментарях дніпряни стверджують, що це ймовірно автівка військових. Скоріше за все, машина зламалася і її поки що залишили тут, тому що вони бачили як власник намагався її завести, проте йому так і не вдалося це зробити.

Цю версію підтверджують місцеві мешканці та просять не хвилюватися. Хоча машина там дійсно довго стоїть, проте загрози ніякої не несе.

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