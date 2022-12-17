Мешканці Дніпра штурмують супермаркети АТБ (ФОТО)

У Дніпрі збираються довжелезні черги біля магазинів.

Уже другий день Дніпро живе в умовах блекауту. Збираються черги біля бюветів та магазинів. Місцеві мешканці публікують фото довжелезних черг до супермаркету АТБ.

Така черга біля АТБ на бульварі Слави. Дніпряни повідомляють, що люди скупили усю воду та хліб.

Проте у більшості супермаркетів такі черги через знеструмлення, а не через великий ажіотаж. Каси не працюють, продавці вимушені “пробивати” товар вручну, тому у зали запускають по декілька людей за один раз, щоб контролювати процес. Саме тому люди збираються на вулиці.

Ось такі черги до однієї з точок, де можна набрати воду.

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