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Мешканці Дніпра штурмують супермаркети АТБ (ФОТО)

Сьогодні 16:52
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У Дніпрі збираються довжелезні черги біля магазинів.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра штурмують супермаркети АТБ (ФОТО)

Уже другий день Дніпро живе в умовах блекауту. Збираються черги біля бюветів та магазинів. Місцеві мешканці публікують фото довжелезних черг до супермаркету АТБ.

Така черга біля АТБ на бульварі Слави. Дніпряни повідомляють, що люди скупили усю воду та хліб.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра штурмують супермаркети АТБ (ФОТО)

Проте у більшості супермаркетів такі черги через знеструмлення, а не через великий ажіотаж. Каси не працюють, продавці вимушені “пробивати” товар вручну, тому у зали запускають по декілька людей за один раз, щоб контролювати процес. Саме тому люди збираються на вулиці.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра штурмують супермаркети АТБ (ФОТО)

Ось такі черги до однієї з точок, де можна набрати воду.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра штурмують супермаркети АТБ (ФОТО)

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра штурмують супермаркети АТБ (ФОТО)Українська

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