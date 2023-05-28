Мешканці Дніпра намагаються розгадати феномен дешевих яєць

Дніпряни шукають "зраду" в низьких цінах на яйця.

Ціна на курячі яйця була “гарячою” медійною темою декілька останніх місяців. Цей продукт шалено зростав у ціні і перед Великоднем, коли зазвичай настає “пік” здорожчання, за десяток просили не менше 70 гривень, а деякі особливо елітні “сорти” коштували під сотню.

Втім, Великдень відгуляли і ціни на яйця помітно знизилися. Зараз за один десяток в середньому просять 50 гривень, а максимальна ціна складає не більше 80 гривень.

У мережевих супермаркетах ціни на яйця теж різко впали. Подекуди десяток можна взяти за 30 гривень. Ось і мешканці Дніпра наткнулися на підозріло дешеві яйця і намагаються розгадати цей феномен.

Ось такі ціни на яйця на Райончику з’явилися. Диванне експертне товариство – поясніть, що трапилося та у чому зрада? – йдеться в дописі у спільноті на Facebook “Райончик”.

У коментарях користувачі припускають, що це сезонне зниження, адже влітку кури починають активніше нестися, і відповідно яєць більше – ціна менше. Хтось припускає, що усьому виною ажіотаж, який зараз зменшився, а хтось жартує, що птахи вернулися з теплих країв в курятники.

Більшість підтверджує зниження цін та каже, що подешевшали яйця не тільки в супермаркетах.

“Як пам’ятаю, влітку яйця завжди різко падали в ціні.”

“Курники всі відремонтували і кури нарешті повернулися з теплих країн.”

“Вони мікроскопічні. Нормальні за розміром 50+ грн.”

“Яйця справді мають таку ціну. Ми вчора купили яйця на ринку за 28,50/1 десяток. У кіосках.”

“Це бізнес по-українськи, додаєш 200% до ціни, коли товар не продається або погано продається зменшуєш до +100% і все йде як по маслу.”

“Те саме, що і з сіллю було, і з гречкою, і з олією соняшниковою. Викликають ажіотаж, все гребуть, а коли вже нагрібся, ставлять реальну ціну.”

Скоріше за все, причина зниження ціни на яйця – сезонність та відновлення поголів’я, яке минулого року знищили росіяни, коли обстрілювали ферми та фабрики.

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