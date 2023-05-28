Мешканці Дніпра намагаються розгадати феномен дешевих яєць

Ціна на курячі яйця була “гарячою” медійною темою декілька останніх місяців. Цей продукт шалено зростав у ціні і перед Великоднем, коли зазвичай настає “пік” здорожчання, за десяток просили не менше 70 гривень, а деякі особливо елітні “сорти” коштували під сотню.
Втім, Великдень відгуляли і ціни на яйця помітно знизилися. Зараз за один десяток в середньому просять 50 гривень, а максимальна ціна складає не більше 80 гривень.
У мережевих супермаркетах ціни на яйця теж різко впали. Подекуди десяток можна взяти за 30 гривень. Ось і мешканці Дніпра наткнулися на підозріло дешеві яйця і намагаються розгадати цей феномен.
Ось такі ціни на яйця на Райончику з’явилися. Диванне експертне товариство – поясніть, що трапилося та у чому зрада? – йдеться в дописі у спільноті на Facebook “Райончик”.
У коментарях користувачі припускають, що це сезонне зниження, адже влітку кури починають активніше нестися, і відповідно яєць більше – ціна менше. Хтось припускає, що усьому виною ажіотаж, який зараз зменшився, а хтось жартує, що птахи вернулися з теплих країв в курятники.
Більшість підтверджує зниження цін та каже, що подешевшали яйця не тільки в супермаркетах.
“Як пам’ятаю, влітку яйця завжди різко падали в ціні.”
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