Мешканці Дніпра намагалися захопити рекреаційні території на Закарпатті

Двом дніпрянам, які спробували захопити рекреаційні території на Закарпатті, повідомили про підозру.

За даними слідства, 46-річний та 50-річний чоловіки з Дніпра виготовили підроблений державний бланк на право власності земель рекреаційного призначення у селищі Ясіня Рахівського району аби потім їх продати. Далі рейдери надали його сертифікованому інженеру, який вніс відомості про право власності до реєстру та присвоїв території унікальний кадастровий номер. Після цього вони відправили повний пакет документів на землю державному реєстратору, де їх і викрили.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Закарпатської області.

Дніпряни могли завдати збитків бюджету Ясінянської територіальної громади на суму в майже 6 мільйонів гривень.

Мешканців Дніпра затримали та повідомили їм про підозру. Зараз вони перебувають під вартою. Розслідування триває.

“Слідчі Головного управління поліції області зібрали всі докази та повідомили фігурантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про закінчений замах на придбання права власності на майно шляхом обману (шахрайстві), вчиненого за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 ККУ), організації підроблення офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч.3 ст. 358 ККУ) та організації використання завідомо підробленого документа (ч.4 ст. 358 ККУ). Підозрювані перебувають під вартою у слідчому ізоляторі. Розслідування у справі триває. Готуються матеріали для скерування матеріалів кримінального провадження до суду”, – йдеться у повідомленні поліції.

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