Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок

У Польщі пройшов чемпіонат Європи з шашок-100 серед молоді у віковій категорії до 27 років.
Вихованка Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи №9 ім. міжнародного гросмейстера О. С. Мороза Віра Попруга завоювала золото у складі збірної команди України.
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Вітаємо дівчину та бажаємо їй нових перемог!
Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метань.
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