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Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок

Сьогодні 14:34
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Наша гордість!

Новости Днепра про Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок

У Польщі пройшов чемпіонат Європи з шашок-100 серед молоді у віковій категорії до 27 років.

Вихованка Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи №9 ім. міжнародного гросмейстера О. С. Мороза Віра Попруга завоювала золото у складі збірної команди України.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Вітаємо дівчину та бажаємо їй нових перемог!

Новости Днепра про Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метань.

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Новости Днепра про Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашокУкраїнська

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