Мешканка Дніпра завоювала золото на чемпіонаті Європи з шашок

Наша гордість!

У Польщі пройшов чемпіонат Європи з шашок-100 серед молоді у віковій категорії до 27 років.

Вихованка Дніпровської дитячо-юнацької спортивної школи №9 ім. міжнародного гросмейстера О. С. Мороза Віра Попруга завоювала золото у складі збірної команди України.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

Вітаємо дівчину та бажаємо їй нових перемог!

Нагадаємо, раніше ми писали, що дніпрянин Михайло Кохан став переможцем Кубка Європи з метань.

Читайте також:

Українська

Автор: