Мешканка Дніпра заклала вікна російськими книжками, щоб захиститися від уламків

Дніпрянка знайшла нове призначення для російськомовних книжок.

Дніпрянка Тетяна пережила суботній обстріл Дніпра. У її будинку вибуховою хвилею винесло два вікна. Що цікаво, раніше вона заклала їх російськими книжками, щоб ті захистили від уламків, про пише Суспільне.

Тетяна розповіла, що українську літературу віднесла до місцевої бібліотеки ще навесні, хотіла здати і російські книжки, але там їх не захотіли брати. Тому жінка вирішила використати їх як захист від уламків на випадок обстрілу.

Я їх позв’язувала, вони лежали-лежали, а тоді думаю: раптом буде падати щось, не дай Боже, а я тут сплю. Так хоч скло будуть стримувати, а тоді дивлюся – російські, кажу: “Ну от, гади, ви нас обстрілюєте, тепер ви й захищайте”. Українські ж ні одною сюди книжки не покладу, – розповіла Тетяна.

26 листопада під час ракетного обстрілу Дніпра жінка була вдома. Тетяна розповіла, що йшла робити чай, коли почула звук вибуху. Скло вилетіло, а вхідні двері заклинило. Тому вибиратися з будинку довелося через вибите вікно.

Зараз друзі сина Тетяни забивають вікна фанерою. Нові жінка поки що ставити не хоче, думає перезимувати так.

Нагадаємо, 26 листопада Дніпро двічі обстріляли російськими ракетами. Внаслідок першого обстрілу постраждало 13 людей, зруйновано 7 приватних будинків. Друга ракета прилетіла на складські приміщення в Самарському районі. Рятувальники більше доби проводили пошукову операцію. На жаль, є загиблий. З-під завалів витягли тіло 37-річного чоловіка.

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