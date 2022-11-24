Блекаут в Дніпрі: у мережі показали, як люди евакуйовувалися із метро (ВІДЕО)

Учора 23 листопада під час блекауту в Дніпрі свою роботу зупинило і метро. У мережі показали, як люди евакуйовувалися з метрополітену. Це довелося робити пішки та йти коліями, адже потяг застряг між станціями.
Відео евакуації показали в телеграм-каналах міста.
Але всіх пасажирів безпечно вивели на станції. Наразі дніпровське метро повністю відновило свою роботу.
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