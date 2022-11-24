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  • Блекаут в Дніпрі: у мережі показали, як люди евакуйовувалися із метро (ВІДЕО)

Блекаут в Дніпрі: у мережі показали, як люди евакуйовувалися із метро (ВІДЕО)

Сьогодні 19:43
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У мережі показали, як вчора пасажири метро виходили зі станції, коли пропало світло.

Новости Днепра про Блекаут в Дніпрі: у мережі показали, як люди евакуйовувалися із метро (ВІДЕО)

Учора 23 листопада під час блекауту в Дніпрі свою роботу зупинило і метро. У мережі показали, як люди евакуйовувалися з метрополітену. Це довелося робити пішки та йти коліями, адже потяг застряг між станціями.

Відео евакуації показали в телеграм-каналах міста.

Але всіх пасажирів безпечно вивели на станції. Наразі дніпровське метро повністю відновило свою роботу.

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Новости Днепра про Блекаут в Дніпрі: у мережі показали, як люди евакуйовувалися із метро (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Блекаут в Дніпрі: у мережі показали, як люди евакуйовувалися із метро (ВІДЕО)Русский

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