Блекаут в Дніпрі: у мережі показали, як люди евакуйовувалися із метро (ВІДЕО)

У мережі показали, як вчора пасажири метро виходили зі станції, коли пропало світло.

Учора 23 листопада під час блекауту в Дніпрі свою роботу зупинило і метро. У мережі показали, як люди евакуйовувалися з метрополітену. Це довелося робити пішки та йти коліями, адже потяг застряг між станціями.

Відео евакуації показали в телеграм-каналах міста.

Але всіх пасажирів безпечно вивели на станції. Наразі дніпровське метро повністю відновило свою роботу.

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