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  • Мешканка Дніпра показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку «шахідами» на «Нову пошту» (ВІДЕО)

Мешканка Дніпра показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку «шахідами» на «Нову пошту» (ВІДЕО)

Сьогодні 18:10
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Дніпрянка показала, як виглядає посилка, яка вціліла після атаки "шахідами" на "Нову пошту" в Дніпрі.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку «шахідами» на «Нову пошту» (ВІДЕО)

Уночі 9 листопада Дніпро атакували “шахідами”. Частину дронів збили, а три з них прилетіли в логістичну компанію. Як пізніше розповіли в “Новій пошті”, під атаку потрапив один із сортувальних терміналів. Частина посилок була знищена.

У компанії пообіцяли, що відправлять посилки, які вціліли та компенсують їх вартість. І ось люди почали отримувати свої відправлення.

Дніпрянка Юлія показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку дронами-камікадзе. Дівчині пощастило, її замовлення майже не постраждало. За її словами пакет був з сильним запахом горілого, а на светрі, який був всередині, прикипів шматок металу та було декілька пропалів. Відео з анбоксінгом вона опублікувала на своїй сторінці в Tik-Tok.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку «шахідами» на «Нову пошту» (ВІДЕО)

Тканина прогоріла

Новости Днепра про Мешканка Дніпра показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку «шахідами» на «Нову пошту» (ВІДЕО)

Уламок, який прилип до посилки

Юлія зазначила, що светр залишила як згадку про війну.

Нагадаємо, у ту ніч постраждало чотири співробітники “Нової пошти”, усі вони в тяжкому стані перебувають в одній із лікарень Дніпра.

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Новости Днепра про Мешканка Дніпра показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку «шахідами» на «Нову пошту» (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Мешканка Дніпра показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку «шахідами» на «Нову пошту» (ВІДЕО)Русский

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