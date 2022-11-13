Мешканка Дніпра показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку «шахідами» на «Нову пошту» (ВІДЕО)

Дніпрянка показала, як виглядає посилка, яка вціліла після атаки "шахідами" на "Нову пошту" в Дніпрі.

Уночі 9 листопада Дніпро атакували “шахідами”. Частину дронів збили, а три з них прилетіли в логістичну компанію. Як пізніше розповіли в “Новій пошті”, під атаку потрапив один із сортувальних терміналів. Частина посилок була знищена.

У компанії пообіцяли, що відправлять посилки, які вціліли та компенсують їх вартість. І ось люди почали отримувати свої відправлення.

Дніпрянка Юлія показала, як виглядає посилка, яка пережила атаку дронами-камікадзе. Дівчині пощастило, її замовлення майже не постраждало. За її словами пакет був з сильним запахом горілого, а на светрі, який був всередині, прикипів шматок металу та було декілька пропалів. Відео з анбоксінгом вона опублікувала на своїй сторінці в Tik-Tok.

Юлія зазначила, що светр залишила як згадку про війну.

Нагадаємо, у ту ніч постраждало чотири співробітники “Нової пошти”, усі вони в тяжкому стані перебувають в одній із лікарень Дніпра.

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