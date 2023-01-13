Мешканка Дніпра намагалася захопити агропідприємство

31-річна мешканка Дніпра вирішила злочинним шляхом оволодіти майном одного з агропідприємств на території Красноградського району Харківської області, а саме врожаєм пшениці та інших сільськогосподарських культур.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, вступивши в змову з іншими особами, у липні 2022 року внесла свої підписи до граф «позикодавця» у договорах позики, нібито укладених між нею та зазначеним підприємством. Цією фейковою угодою жінка передала у власність агропідприємству 48 млн. гривень. Фактично кошти в позику не передавалися, зазначені договори не укладалися та нотаріально не засвідчувалися.

За допомогою підроблених документів жінка намагалася здійснити рейдерське захоплення майна підприємства на загальну суму близько 200 млн. гривень.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: