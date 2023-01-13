Мешканка Дніпра намагалася захопити агропідприємство

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, вступивши в змову з іншими особами, у липні 2022 року внесла свої підписи до граф «позикодавця» у договорах позики, нібито укладених між нею та зазначеним підприємством. Цією фейковою угодою жінка передала у власність агропідприємству 48 млн. гривень. Фактично кошти в позику не передавалися, зазначені договори не укладалися та нотаріально не засвідчувалися.
За допомогою підроблених документів жінка намагалася здійснити рейдерське захоплення майна підприємства на загальну суму близько 200 млн. гривень.
Читайте також:
Автор:
В ніч на 13 січня окупанти накрили з важкої артилерії…
У Дніпрі на маршрути електротранспорту вийшло 37 тролейбусів та 48…
У понеділок, 17 жовтня, приблизно о 6:20, на вулиці Панікахи…
7 січня не стало старшого лейтенанта, командира взводу стрілецької роти…