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Мешканка Дніпра намагалася захопити агропідприємство

Сьогодні 09:30
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31-річна мешканка Дніпра вирішила злочинним шляхом оволодіти майном одного з агропідприємств на території Красноградського району Харківської області, а саме врожаєм пшениці та інших сільськогосподарських культур.

Новости Днепра про Мешканка Дніпра намагалася захопити агропідприємство

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка, вступивши в змову з іншими особами, у липні 2022 року внесла свої підписи до граф «позикодавця» у договорах позики, нібито укладених між нею та зазначеним підприємством. Цією фейковою угодою жінка передала у власність агропідприємству 48 млн. гривень. Фактично кошти в позику не передавалися, зазначені договори не укладалися та нотаріально не засвідчувалися.

За допомогою підроблених документів жінка намагалася здійснити рейдерське захоплення майна підприємства на загальну суму близько 200 млн. гривень.

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