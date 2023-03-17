Мешканець Павлограду обкрадав родину військового: вирок суду

43-річний чоловік тимчасово мешкав у своєї сестри. Жінка перебувала за кордоном, а її чоловік – на службі у лавах ЗСУ захищав Україну.

Родич, користуючись довірою близьких, поки мешкав у їхній квартирі, потроху почав виносити з дому та закладати у ломбардах цінні речі – побутову техніку, електроприлади.

Загалом наніс рідним збитків на 34 тисячі гривень.

Злочинця було затримано.

А днями Павлоградський міськрайонний суд визнав чоловіка винним у скоєнні крадіжок в умовах воєнного стану.

Йому присудили 6 років позбавлення волі.

Джерело: Павлоград.dp.ua

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