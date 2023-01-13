Мешканець Кривого Рогу застрелив безпритульну собаку: як покарали живодера

На Дніпропетровщині чоловік застрелив собаку.

У Кривому Розі місцевий суд засудив чоловіка, який пристрелив дворняжку. Про це йдеться в вироці Тернівського суду, який опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

Чоловік вийшов на балкон та побачив біля одного із будинків безпритульного пса. Після цього він взяв рушницю, перезарядив її та двічі вистрелив в собаку. На жаль, тварина від отриманих травм померла на місці.

Після цього він вибіг на вулиці, де були сусіди, які почали кричати на чоловіка. Не реагуючи на людей, криворіжець взяв тіло собаки та відніс його на смітник.

У суді він визнав свою вину, тому його звільнили від відбування покарання за умови, що протягом одного року він не вчинить нового злочину.

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