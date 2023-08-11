Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканець Кривого Рогу вкрав 3 мільйона, видаючи себе за “Миколаївського Ванька”

Мешканець Кривого Рогу вкрав 3 мільйона, видаючи себе за “Миколаївського Ванька”

Сьогодні 12:00
просмотров

Криворіжець створив телеграм-канал, який повністю копіював один із найвідоміших миколаївських каналів із національним імʼям.

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу вкрав 3 мільйона, видаючи себе за

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Мова йде про відомий канал “Миколаївський Ваньок”.

23-річний криворіжець створив телеграм-канал, повністю копіюючи контент оригінального пабліка. Хлопець дурив людей на гроші, публікуючи повідомлення про збір коштів для ЗСУ, повністю дублюючи дописи, але міняючи номер банківської картки або посилання на “банку збору”.

Люди кидали гроші шахраєві, думаючи що вони підуть на підтримку військових. Видурені в українців гроші криворіжець витрачав на розваги, ресторани та онлайн-казино.

Наразі поліцейські знайшли понад 100 осіб, які перерахували гроші шахраєві. Нині слідчі дії продовжуються.

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу вкрав 3 мільйона, видаючи себе за

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу вкрав 3 мільйона, видаючи себе за

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу вкрав 3 мільйона, видаючи себе за Українська Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу вкрав 3 мільйона, видаючи себе за Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпропетровській області ліцеїста судили через Elfbar
Новини Дніпра
Сьогодні 11:14
У Дніпропетровській області ліцеїста судили через Elfbar

У суді розглядали справу неповнолітнього хлопця, який курив електронний пристрій…

На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
На Дніпропетровщині сьогодні буде гучно: пролунає вибух

Усе під контролем!

Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордель
Новини Дніпра
Вчора 16:05
Криворіжець найняв 11 секс-працівниць, ейчара, рекламщицю та відкрив бордель

У Кривому Розі правоохоронці викрили сутенера, на якого працювали 11…

Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух
Новини Дніпра
Вчора 09:30
Сьогодні на Дніпропетровщині пролунає вибух

Без паніки!

Наверх