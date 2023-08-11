Мешканець Кривого Рогу вкрав 3 мільйона, видаючи себе за “Миколаївського Ванька”

Криворіжець створив телеграм-канал, який повністю копіював один із найвідоміших миколаївських каналів із національним імʼям.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

Мова йде про відомий канал “Миколаївський Ваньок”.

23-річний криворіжець створив телеграм-канал, повністю копіюючи контент оригінального пабліка. Хлопець дурив людей на гроші, публікуючи повідомлення про збір коштів для ЗСУ, повністю дублюючи дописи, але міняючи номер банківської картки або посилання на “банку збору”.

Люди кидали гроші шахраєві, думаючи що вони підуть на підтримку військових. Видурені в українців гроші криворіжець витрачав на розваги, ресторани та онлайн-казино.

Наразі поліцейські знайшли понад 100 осіб, які перерахували гроші шахраєві. Нині слідчі дії продовжуються.

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