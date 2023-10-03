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  • Мешканець Кривого Рогу торгував неіснуючими автівками: обманув волонтерів на 3 млн

Мешканець Кривого Рогу торгував неіснуючими автівками: обманув волонтерів на 3 млн

Сьогодні 16:00
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Мешканець Кривого Рогу продавав неіснуючі автомобілі.

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу торгував неіснуючими автівками: обманув волонтерів на 3 млн

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. 

Криворіжець торгував закордонними машинами, принаймні таку легенду він вигадав для покупців, які хотіли придбати автівки. 

36-річний чоловік обіцяв пригнати дешеву машину з-за кордону. До “продавця”, зокрема, зверталися волонтери, які хотіли придбати автівки для ЗСУ. Після отримання передплати зв’язок з ними уривали. Усього криворіжець встиг обманути 21 покупця і заробити на довірливих людях 3 млн гривень. 

27 вересня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мешканець Дніпра затримав скутериста-порушника, за яким влаштувала погоню поліція. 

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Новости Днепра про Мешканець Кривого Рогу торгував неіснуючими автівками: обманув волонтерів на 3 млнУкраїнська

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