Мешканець Кривого Рогу організував в Івано-Франківську онлайн-порностудію: як його покарали

Чоловіка та його двох спільниць судили.

Мешканець Кривого Рогу організував в Івано-Франківську онлайн-порностудію.

Як сказано в Єдиному реєстрі судових рішень, у лютому 2021 року криворіжець винайняв квартиру в Івано-Франківську. Він обладнав оселю камерами внутрішнього відеоспостереження, комп’ютерною та іншою технікою, а також доступом в інтернет. Після чого взяв на “роботу” адміністраторку, яка мала контролювати все та шукати вебмоделей.

Протягом декількох місяців найняті моделі демонстрували у онлайн-режимі відео порнографічного характеру. За це замовник перераховував чималі гроші, які члени банди розподіляли між собою.

Згодом авторів “полунички” викрили та затримали. А наприкінці 2023 року вони постали перед судом.

У судовому засіданні сторона обвинувачення та сторона захисту заявили клопотання про затвердження угоди про визнання винуватості та постановлення вироку на підставі угоди.

Суд виніс вирок: визнати підсудних винними та оштрафувати:

організатора незаконного бізнесу – на 59500 гривень з позбавленням права обіймати посади у сфері ІТ-технологій та займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням кіно- та відеопродукції на вебресурсах на строк 1 рік;

адміністраторку “закладу” – на суму 56100 гривень з позбавленням права обіймати посади у сфері ІТ-технологій та займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням кіно- та відеопродукції на вебресурсах на строк 1 рік;

вебмодель – на суму 51000 гривень з позбавленням права обіймати посади у сфері ІТ-технологій та займатися діяльністю, яка пов’язана з поширенням кіно- та відеопродукції на вебресурсах на строк 1 рік.

Також з обвинувачених пропорційно стягнули витрати на проведення судових експертиз – по 13 тисяч гривень з кожного.

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