Мешканець Кривого Рогу організував в Івано-Франківську онлайн-порностудію: як його покарали

Мешканець Кривого Рогу організував в Івано-Франківську онлайн-порностудію.
Як сказано в Єдиному реєстрі судових рішень, у лютому 2021 року криворіжець винайняв квартиру в Івано-Франківську. Він обладнав оселю камерами внутрішнього відеоспостереження, комп’ютерною та іншою технікою, а також доступом в інтернет. Після чого взяв на “роботу” адміністраторку, яка мала контролювати все та шукати вебмоделей.
Протягом декількох місяців найняті моделі демонстрували у онлайн-режимі відео порнографічного характеру. За це замовник перераховував чималі гроші, які члени банди розподіляли між собою.
Згодом авторів “полунички” викрили та затримали. А наприкінці 2023 року вони постали перед судом.
У судовому засіданні сторона обвинувачення та сторона захисту заявили клопотання про затвердження угоди про визнання винуватості та постановлення вироку на підставі угоди.
Суд виніс вирок: визнати підсудних винними та оштрафувати:
Також з обвинувачених пропорційно стягнули витрати на проведення судових експертиз – по 13 тисяч гривень з кожного.
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