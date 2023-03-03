Мешканець Кривого Рогу оформив 20 кредитів на безвісти зниклих військових

На Дніпропетровщині викрили чоловіка, який наживався на безвісти зниклих військових.

Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, мешканець Кривого Рогу вирішив підзаробити на військовослужбовцях. Чоловік знайшов особисті дані бійців ЗСУ, які наразі вважаються зниклими безвісти. До прикладу, шахрай виготовив дублікат сім-карти з номером, який належав одній із жертв, а потім оформив на військового кредит в банку.

Отримані гроші він переказав на свої рахунки, після чого знімав їх через банківські термінали та витрачав на власні потреби.

Відомо, що шахрай використав дані ще 20 зниклих військових. Усього він привласнив понад 2 мільйони гривень. Чоловіка викрили правоохоронці. Під час обшуків в квартирі підозрюваного вони знайшли техніку, мобільні телефони, сім-картки, банківські карти та гроші.

Чоловіка затримали, наразі вирішується питання про його арешт. Правоохоронці продовжують шукати потерпілих, а також осіб, які допомагали підозрюваному.

Читайте також:

Українська

Автор: