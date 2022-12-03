Мешканець Кривого Рогу намагався пробратися до “Пункту незламності” через вікно

У Кривому Розі затримали містянина, який вибив вікна в місцевому пункті незламності.

Як розповіли в патрульній поліції, у Кривому Розі чоловік намагався проникнути до Пункту незламності через вікно.

До патрульної поліції зателефонували місцеві мешканці і розповіли, що незнайомець намагається потрапити до приміщення одного із Пунктів незламності, веде себе неадекватно та б’є вікна.

Прибувши на виклик, патрульні не побачили там вказаного чоловіка. Інспектори перевірили територію поблизу приміщення та знайшли містянина, який підходить за описом. 27-річний зловмисник зізнався, що пошкодив скло, щоб зайти всередину.

Патрульні затримали хулігана та передали слідчим.

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