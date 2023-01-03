Мешканець Кривого Рогу допомагав ухилянтам тікати за кордон, видаючи їх за волонтерів

У Кривому Розі піймали "ділка", який допомагав військовозобов'язаним виїжджати за кордон.

Як розповіли в обласній прокуратурі, мешканець Кривого Рогу допомагав незаконно виїжджати з України ухилянтам.

За 6000 доларів США він пообіцяв внести військовозобов’язаного до інформаційної бази даних «Шлях», що надає можливість безперешкодного виїзду за кордон в умовах воєнного часу як волонтера.

Чоловіка затримали, коли той отримував першу частину винагороди – 3500 доларів США. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину, а мешканцю Кривого Рогу оголосили про підозру.

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