Мешканець Кривого Рога торгував зброєю на Волині

Мешканець міста Кривий Ріг був викритий волинськими оперативниками.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Чоловік вже раніше був судимий за аналогічні правопорушення і відбуває умовне покарання за незаконний збут зброї.

Задокументовані факти реалізації зброї, зокрема, пістолетів. Уся зброя відправлена на експертизу.

Слідчі провели обшук у квартирі підозрюваного у Кривому Розі.

Були вилучені пістолети, патрони, мобільні телефони та різні комплектуючи для перероблення зброї.

Чоловіку оголосили про підозру за статтею 263 ККУ (збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).

Читайте також:

Українська

Автор: