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Мешканець Кривого Рога торгував зброєю на Волині

Сьогодні 13:54
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Мешканець міста Кривий Ріг був викритий волинськими оперативниками.

Новости Днепра про Мешканець Кривого Рога торгував зброєю на Волині

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.

Чоловік вже раніше був судимий за аналогічні правопорушення і відбуває умовне покарання за незаконний збут зброї.

Задокументовані факти реалізації зброї, зокрема, пістолетів. Уся зброя відправлена на експертизу.

Слідчі провели обшук у квартирі підозрюваного у Кривому Розі.

Були вилучені пістолети, патрони, мобільні телефони та різні комплектуючи для перероблення зброї.

Чоловіку оголосили про підозру за статтею 263 ККУ (збут вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу).

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Новости Днепра про Мешканець Кривого Рога торгував зброєю на ВолиніУкраїнська

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