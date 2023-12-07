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  • Мешканець Дніпропетровщини “заробив” майже мільйон гривень, продаючи неіснуючий одяг

Мешканець Дніпропетровщини “заробив” майже мільйон гривень, продаючи неіснуючий одяг

Сьогодні 09:29
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Жертвами шахрая стали 60 людей з різних областей України.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини

Мешканець міста Верхівцеве вигадав схему, як можна швидко “заробити”: він розміщував на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж неіснуючого одягу, у потенційних покупців він просив повну оплату за товар. Але коли довірливі громадяни переказували гроші на його картку, він зникав.

У такий спосіб за 2022-2023 роки обвинувачений ошукав 60 людей з різних областей України. Сума збитків становить майже мільйон гривень.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. 

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно фігуранта за фактом шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 КК України). Наразі суд наклав арешт на нерухоме майно зловмисника.

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