Мешканець Дніпропетровщини “заробив” майже мільйон гривень, продаючи неіснуючий одяг

Мешканець міста Верхівцеве вигадав схему, як можна швидко “заробити”: він розміщував на відомих торговельних інтернет-майданчиках оголошення про продаж неіснуючого одягу, у потенційних покупців він просив повну оплату за товар. Але коли довірливі громадяни переказували гроші на його картку, він зникав.
У такий спосіб за 2022-2023 роки обвинувачений ошукав 60 людей з різних областей України. Сума збитків становить майже мільйон гривень.
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно фігуранта за фактом шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 КК України). Наразі суд наклав арешт на нерухоме майно зловмисника.
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