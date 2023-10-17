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  • Мешканець Дніпропетровщини упродовж місяця крав техніку своєї знайомої, живучи у неї вдома

Мешканець Дніпропетровщини упродовж місяця крав техніку своєї знайомої, живучи у неї вдома

Сьогодні 12:30
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Чоловік досить дивно віддячив своїй знайомій, яка прихистила його у своїй квартирі.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини упродовж місяця крав техніку своєї знайомої, живучи у неї вдома

У Синельникове, що на Дніпропетровщині, затримали чоловіка, який обікрав та побив свою знайому. 

27-річний мешканець Синельникове попросився пожити до своєї знайомої. Жінка погодилася. Майже місяць чоловік жив у чужому домі. За цей час він встиг винести з будинку телевізор, колонки, системний блок, монітор та мікрохвильовку. 

Господарка зробила зауваження своєму гостеві, який виносив з її домівки цінні речі. Між знайомими виник конфлікт, під час якого чоловік побив жінку та її сина. 

Згодом крадія затримали. Як виявилося, 27-річний чоловік уже мав судимості за схожі злочини, а на початку вересня вкрав велосипед та мобільний телефон у місцевого мешканця. Усього зафіксовано 8 випадків викрадення майна. 

Крадія-рецидивіста взяли під варту та оголосили про підозру за вчинення низки майнових злочинів, шахрайство та побиття двох людей. Слідство триває. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині обкрадають фермерів. 

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Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини упродовж місяця крав техніку своєї знайомої, живучи у неї вдомаУкраїнська

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