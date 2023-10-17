Мешканець Дніпропетровщини упродовж місяця крав техніку своєї знайомої, живучи у неї вдома

Чоловік досить дивно віддячив своїй знайомій, яка прихистила його у своїй квартирі.

У Синельникове, що на Дніпропетровщині, затримали чоловіка, який обікрав та побив свою знайому.

27-річний мешканець Синельникове попросився пожити до своєї знайомої. Жінка погодилася. Майже місяць чоловік жив у чужому домі. За цей час він встиг винести з будинку телевізор, колонки, системний блок, монітор та мікрохвильовку.

Господарка зробила зауваження своєму гостеві, який виносив з її домівки цінні речі. Між знайомими виник конфлікт, під час якого чоловік побив жінку та її сина.

Згодом крадія затримали. Як виявилося, 27-річний чоловік уже мав судимості за схожі злочини, а на початку вересня вкрав велосипед та мобільний телефон у місцевого мешканця. Усього зафіксовано 8 випадків викрадення майна.

Крадія-рецидивіста взяли під варту та оголосили про підозру за вчинення низки майнових злочинів, шахрайство та побиття двох людей. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на Дніпропетровщині обкрадають фермерів.

Читайте також:

Українська

Автор: