Мешканець Дніпропетровщини торгував вкраденими будівельними матеріалами

У Марганці поліцейські затримали крадія з гаражного кооперативу.

42-річний місцевий житель викрав з гаража будівельні матеріали та продав їх. Про це повідомляє Національна поліція України у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили, що злочин стався 23 березня в місті Марганець. Зловмисник мав ключ, яким відкрив навісний замок та виніс з гаража 7 рулонів руберойду довжиною 15 метрів кожний та продав їх.

Викрадене майно поліцейські вилучили та повернули потерпілому.

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