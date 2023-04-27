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Мешканець Дніпропетровщини торгував вкраденими будівельними матеріалами

Сьогодні 06:45
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У Марганці поліцейські затримали крадія з гаражного кооперативу.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини торгував вкраденими будівельними матеріалами

42-річний місцевий житель викрав з гаража будівельні матеріали та продав їх. Про це повідомляє Національна поліція України у Дніпропетровській області.

Правоохоронці встановили, що злочин стався 23 березня в місті Марганець. Зловмисник мав ключ, яким відкрив навісний замок та виніс з гаража 7 рулонів руберойду довжиною 15 метрів кожний та продав їх.

Викрадене майно поліцейські вилучили та повернули потерпілому.

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