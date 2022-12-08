Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Мешканець Дніпропетровщини намагався разом зі спільниками втекти з України

Мешканець Дніпропетровщини намагався разом зі спільниками втекти з України

Сьогодні 19:18
просмотров

Прикордонники Мукачівського прикордонного загону зупинили п'ятьох чоловіків призовного віку, які намагались незаконно потрапити до Румунії.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини намагався разом зі спільниками втекти з України

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Це трапилося сьогодні вранці, 8 грудня. Ухилянтів зупинили після інформації, що надійшла від офіцерів оперативно-розшукового відділу.

Двоє закарпатців, один мешканець Херсонщини, один з Дніпропетровщини та ще один чоловік з Миколаївщини мали надію у темний час доби обійти прикордонні наряди, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють можливу причетність затриманих закарпатців до незаконного переміщення решти трьох затриманих осіб через держкордон. Також оперативники загону встановлюють організаторів незаконного перетину кордону.

Читайте також:

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини намагався разом зі спільниками втекти з УкраїниУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини намагався разом зі спільниками втекти з УкраїниРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ожеледиця, кілометрові пробки та туман: яка ситуація на вулицях Дніпра ввечері
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:14
    Ожеледиця, кілометрові пробки та туман: яка ситуація на вулицях Дніпра ввечері

    Сьогодні вулиці Дніпра перетворилися на величезну ковзанку.

    Погано бачить: у Дніпрі патрульні допомогли повернутися додому 84-річному чоловіку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:57
    Погано бачить: у Дніпрі патрульні допомогли повернутися додому 84-річному чоловіку

    Учора, 7 грудня, на лінію "102" небайдужі громадяни повідомили про…

    Сьогодні у Дніпрі знову немає води: де та причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:54
    Сьогодні у Дніпрі знову немає води: де та причина

    Сьогодні, 8 грудня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.

    Чи будуть курсувати трамваї та тролейбуси у Дніпрі в четвер
    Новини Дніпра
    Вчора 18:00
    Чи будуть курсувати трамваї та тролейбуси у Дніпрі в четвер

    У четвер, 8 грудня, у Дніпрі тролейбусні та трамвайні маршрути…

    Наверх