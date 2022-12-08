Мешканець Дніпропетровщини намагався разом зі спільниками втекти з України

Прикордонники Мукачівського прикордонного загону зупинили п'ятьох чоловіків призовного віку, які намагались незаконно потрапити до Румунії.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Це трапилося сьогодні вранці, 8 грудня. Ухилянтів зупинили після інформації, що надійшла від офіцерів оперативно-розшукового відділу.

Двоє закарпатців, один мешканець Херсонщини, один з Дніпропетровщини та ще один чоловік з Миколаївщини мали надію у темний час доби обійти прикордонні наряди, – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють можливу причетність затриманих закарпатців до незаконного переміщення решти трьох затриманих осіб через держкордон. Також оперативники загону встановлюють організаторів незаконного перетину кордону.

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