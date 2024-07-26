Мешканець Дніпропетровщини намагався потрапити до Молдови за 500 євро хабаря

Чоловік з Дніпропетровщини запропонував хабар прикордонникам.

На Вінничині мешканець Дніпропетровщини запропонував неправомірну грошову винагороду прикордонникам Могилів-Подільського загону за безперешкодний перетин кордону.

Про це повідомили в пресслужбі Могилів-Подільського прикордонного загону.

Під час заходів прикордонного контролю, встановлено, що у громадянина України відсутні документи на право перетину кордону, – зазначили в дописі.

Однак це не входило у плани 44-річного чоловіка. Згодом він захотів вирішити питання щодо пропуску та запропонував прикордонникам хабар у розмірі 500 євро.

Державна прикордонна служба України має нульову толерантність до корупції.

Представники ВВВБ Держприкордонслужби проінформували Національну поліцію за фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі.

Хабарнику повідомили про підозру у скоєнні правопорушення передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального Кодексу України (пропозиція, обіцянка, надання неправомірної вигоди службовій особі).

Нагадаємо, раніше ми писали, що 14-річний підліток вів до Тиси жителя Дніпропетровщини, який хотів втекти з України.

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