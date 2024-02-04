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Мешканець Дніпропетровщини намагався перетнути кордон у схованці в автівці

Сьогодні 08:48
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У Чернівецькій області прикордонники затримали двох чоловіків, жителів Івано-Франківської та Дніпропетровської областей.

Новости Днепра про Мешканець Дніпропетровщини намагався перетнути кордон у схованці в автівці

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

Співробітники прикордонної служби отримали інформацію про можливість незаконного перетину держкордону з Румунією.

На прикордонному пості було зупинено автівку, якою керував місцевий житель.

В автівці у спеціальній схованці знаходилось двоє чоловіків. 

Під час огляду авто у правоохоронців виникла підозра про внесення змін в конструкцію транспортного засобу. У ході ретельної перевірки прикордонники виявили схованку, – сказано у повідомленні прикордонників.

На мешканців Дніпропетровської та Івано-Франківської областей складені адмінпротоколи, водію загрожує кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 332 ККУ.

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