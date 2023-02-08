Мешканець Дніпра знову оголосив себе президентом України: його затримали

Як повідомили в пресслужбі СБУ в Дніпропетровській області, в Києві затримали чоловіка, якого раніше за судили за заклики до повалення конституційного ладу.
За даними слідства, чоловік разом зі своїми однодумцями сформував тіньовий уряд та проголосив себе президентом України. У 2022 році його заарештували та оголосили підозру за статтею про захоплення влади.
Суд “помилував” чоловіка та засудив його до 3 років позбавлення волі з випробувальним терміном в 1 рік. Проте це не зупинило фейкового “гаранта” та засуджений продовжив вести антиукраїнську діяльність.
Він активізував сепаратистську агітацію в інтернетпросторі, яка використовувалась ворогом під час війни у пропагандистських сюжетах та статтях «рупорів кремля».
СБУ затримала псевдо-президента в Києві та добилася скасування випробувального терміну. Тепер “тіньовий очільник країни” проведе декілька років за гратами.
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