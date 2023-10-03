Мешканець Дніпра затримав скутериста-порушника, за яким гналася поліція

Дніпрянин піймав скутериста-порушника, за яким влаштували погоню.

Як розповіли в патрульній поліції, 2 жовтня, в Амур-Нижньодніпровському районі інспектори помітили чоловіка на скутері, який порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці наказали водієві зупинитися, але він проігнорував це прохання та намагався втекти через двори.

На цю ситуацію звернув увагу дніпрянин, який догнав та притримав водія скутера до прибуття поліції. Кермувальник двоколісного мав ознаки наркотичного сп’яніння, проте відмовився пройти медогляд. Крім цього, під час перевірки документів виявилося, що в нього забрали права.

На порушника склали декілька протоколів за керування транспортним засобом без прав, керування у стані алкогольного сп’яніння, невиконання вимоги про зупинку та постанову за порушення правил дорожнього руху.

Патрульні подякували небайдужому перехожому, який допоміг правоохоронцям.

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