Мешканець Дніпра застрелився в тирі на Набережній Перемоги

Дніпрянин наклав на себе руки, застрелившись у місцевому тирі.

Усе сталося 21 липня в тирі, що розташований на Набережній Перемоги. Чоловік прийшов до закладу, оплатив послуги та вистрелив собі у голову. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією, поліціянти відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Правова кваліфікація – самогубство. Наразі правоохоронці намагаються розібратися у справі та з’ясувати всі деталі.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі рятували жінку, яка хотіла стрибнути з моста. Дніпрянку врятували патрульні, які заговорили її та зняли з перил шляхопроводу на проспекті Богдана Хмельницького.

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