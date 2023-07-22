Мешканець Дніпра застрелився в тирі на Набережній Перемоги

Усе сталося 21 липня в тирі, що розташований на Набережній Перемоги. Чоловік прийшов до закладу, оплатив послуги та вистрелив собі у голову. Про це повідомляє Інформатор.
За попередньою інформацією, поліціянти відкрили кримінальне провадження за цим фактом. Правова кваліфікація – самогубство. Наразі правоохоронці намагаються розібратися у справі та з’ясувати всі деталі.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі рятували жінку, яка хотіла стрибнути з моста. Дніпрянку врятували патрульні, які заговорили її та зняли з перил шляхопроводу на проспекті Богдана Хмельницького.
Зверніть увагу! Якщо ви або ваші рідні знаходитесь в депресивному стані – зверніться до спеціаліста.
Читайте також:
Автор:
21 липня під час ДТП загинув військовий капелан Марко Купчененко.
На проспекті Поля влаштували бійку.
У Дніпрі рятували жінку, яка хотіла скоїти суїцид.
У Дніпрі на одній із недобудов стався нещасний випадок.