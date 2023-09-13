Мешканець Дніпра заперечував незалежність України та пропагував любов до Кремля серед парафіян

Парафіянин церкви УПЦ МП пропагував любов до Кремля та заперечував незалежність України.

Про це повідомили в СБУ.

За інформацією відомства, парафіянин УПЦ МП фанатів від Росії. В особистих архівах дніпрянина знайшли фото на фоні Кремля та у футболках з написами “Росія”, а також пропагандистську літературу, яка звеличувала РФ.

Відомо, що дніпрянин ніде офіційно не працює, проте надавав церковникам послуги у виготовленні релігійної атрибутики. Парафіян він переконував у тому, що “спеціальная воєнна операція” має бути успішною. До початку повномасштабної війни дніпрянин катався до анексованого Криму, накопичував інформаційні меседжі антиукраїнської пропаганди. Крім того, він неодноразово брав участь в акціях-маршах “безсмертний полк”.

Після лютого 2022 чоловік активізував спілкування у проросійських спільнотах у забороненій мережі. Дописи та коментарі мали деструктивний антиукраїнський характер.

Дніпрянин публічно схвалював дії ворожої армії та владіміра путіна. Постійно закликав до змін меж території України, заперечував існування незалежної України та глорифікував військові злочини ворога.

Під час обшуків у помешканні підозрюваного знайшли докази антиукраїнської діяльності.

В рамках кримінального провадження слідчими СБУ фігуранту повідомлено про підозру за ч.2 та ч.3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

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