Мешканець Дніпра витягнув 20 тисяч з кишені хлопця, який стояв з ним у черзі до банкомату

У суботу, 3 червня, до поліції звернувся 19-річний хлопець та поскаржився, що невідомий витягнув у нього з кишені 20 тисяч гривень. Постраждалий розповів, що стояв у черзі до банкомату, і в якийсь момент у нього вкрали гроші. За його словами, крадій відразу ж втік.
Усе сталося в одному із торговельних центрів у Шевченківському районі Дніпра. Через декілька годин злодія та конверт з вкраденими грошима знайшли. Зловмисником виявився 35-річний мешканець Дніпра, якого раніше судили за схожі злочини.
Крадія затримали. 4 червня йому оголосили про підозру в скоєнні злочину. Якщо його вину доведуть, то дніпрянину загрожує до 8 років тюрьми.
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