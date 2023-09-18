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Мешканець Дніпра вдавав військового, щоб шпигувати за ППО та коригувати удари по місту

Сьогодні 11:00
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Дніпрянин переодягався у військову форму, щоб безперешкодно шпигувати та коригувати удари по місту.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра вдавав військового, щоб шпигувати за ППО та коригувати удари по місту

Як повідомили в СБУ, ворожого інформатора затримали “на гарячому”, коли той вийшов на завдання до одного зі стратегічних об’єктів.

ФСБ завербувала чоловіка у червні, після чого він неодноразово шпигував за важливими об’єктами у Дніпрі. Його цікавили ешелони військової техніки та розташування систем ППО навколо Дніпра. 

Крім цього підозрюваний полював на підрозділи ЗСУ, які були залучені до контрнаступу та виїжджали із Дніпра на Схід України. 

Новости Днепра про Мешканець Дніпра вдавав військового, щоб шпигувати за ППО та коригувати удари по місту

Щоб бути непоміченим, дніпрянин видавав себе за військового, а потім регулярно катався по місту та фотографував потрібні об’єкти. Цю інформацію агент скидав через месенджер своєму куратору. За це він отримував від 50 до 100 доларів. Сума винагороди залежала від ексклюзивності інформації. 

Гроші отримував на рахунок криптою, щоб приховати канали фінансування. Під час обшуків у фігуранта знайшли мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї.

Отримані від агента дані росіяни планували використати, що зірвати український наступ в районі Вугледару та Новосілки. 

Дніпрянин отримав підозру в держзраді. Наразі він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра вдавав військового, щоб шпигувати за ППО та коригувати удари по містуУкраїнська Новости Днепра про Мешканець Дніпра вдавав військового, щоб шпигувати за ППО та коригувати удари по містуРусский

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