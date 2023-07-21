Мешканець Дніпра прийшов у гості до своєї сестри з гранатою

Дніпрян купив гранату, а потім бродив з нею по місту.

Про це сталося відомо з документа, опублікованого на сайті Єдиного реєстру судових рішень.

З тексту судового рішення стало відомо, що дніпрянин придбав бойову гранату, яку потім зберігав у себе вдома.

29 червня близько 21 години вечора він навідався до своєї сестри в гості, прихопивши з собою гранату. Під час спілкування родичка дізналася, що у її брата з собою вибуховий пристрій, тому негайно викликала поліцію.

Уже вночі 30 червня правоохоронці знайшли вибуховий пристрій, який знаходився біля будинку за адресою проспект Свободи, 75.

Чоловіка затримали. Наразі йому оголосили про підозру в зберіганні вибухово-небезпечних пристроїв. Дніпрянина посадили до СІЗО, тому що судді бояться, що обвинувачений може нашкодити свідкам, знаючи, де вони живуть.

Підозрюваний може вибратися з установи, якщо заплатить майже 108 тисяч гривень застави.

Відомо, що чоловік буде знаходитися під вартою як мінімум до 28 серпня.

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