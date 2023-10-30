Мешканець Дніпра прийшов скуплятися в АТБ зі свастикою на одязі

Мешканці Дніпра помітили дивного молодика, який прийшов до одного із супермаркетів АТБ зі свастикою на одязі. Де саме це сталося не уточнюється, але можна впізнати інтер’єр відомого магазину.
Відео з молодиком опублікували в телеграм-каналі “ХДніпро”.
Коли зайшов в АТБшку, – коментує автор відео.
Дніпряни обурені такою поведінкою містянина, який прийшов скуплятися зі свастикою на пов’язці, і залишали гнівні емодзі під дописом.
Зауважимо, що в Україні заборонене публічне використання фашистської, комуністичною та тоталітарної символіки. Тож чоловік на відео міг би отримати реальне покарання, якби вдалося встановити його особу.
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