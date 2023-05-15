Мешканець Дніпра продавав довідки ВКЛ для зняття з військового обліку: скільки брав за це

У Дніпрі затримали “ділка”, який продавав чоловікам “білі квитки”.

Про це розповіли в обласній прокуратурі та поліції.

Так, мешканець Дніпра виготовляв довідки, за допомогою яких військовозобов’язані могли знятися з обліку та без перешкод виїхати за кордон.

Дніпрянин обіцяв чоловікам, які прагнули відкосити від призову, виготовити довідки ВКЛ про непридатність до служби через стан здоров’я. За даними слідства, “ділок” брав з клієнтів по 4500 доларів США.

Днями його затримали, коли дніпрянин передавав документи. Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта вилучено грошові кошти, печатки, чорнові записи та документи.

Його арештували та оголосили про підозру.

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