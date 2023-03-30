Мешканець Дніпра поскаржився поліції на те, що в нього вкрали коробку з наркотиками

У Дніпрі патрульні затримали трьох молодиків, які пограбували квартиру.

Про це розповіли в патрульній поліції Дніпра.

У середу, 29 березня, на вулиці Повітрофлотській до інспекторів звернувся 20-річний хлопець, який розповів, що троє людей вдерлися до його помешкання. Він поскаржився на нападників, які побили його, вимагали віддати гроші, а потім вкрали ноутбук та коробку з цигарками, де той зберігав наркотики.

Дніпрянин погодився пустили патрульних до своєї квартири, а потім віддав пластикову коробку, в якій лежали пакетики з наркотиками. На місце викликали слідчих.

Оглянувши територію навколо будинку постраждалого, патрульні побачили трьох молодиків, які підходили за описом. Потерпілий впізнав нападників, які пограбували його. У машині зловмисників інспектори знайшли вкрадений ноутбук та телефон, а також коробку, де лежали поцуплені наркотики.

Потерпілого та грабіжників відправили до відділку.

Нагадаємо, раніше в Кривому Розі правоохоронці “накрили” сімейний нарко-бізнес, до якого наркодилер залучив неповнолітню доньку своєї співмешканки.

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