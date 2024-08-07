Мешканець Дніпра намагався відкупитися від мобілізації за 20 тис грн: як його покарали

Мешканець Дніпра, перебуваючи у службовому кабінеті начальника одного з РТЦК та СП м. Дніпро запропонував йому хабар сумою 20 тис. грн за надання йому відстрочки від призову по мобілізації без законних підстав. Під час передачі грошей чоловіка затримали.
Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.
Чоловіка визнали винним та призначили покарання у вигляді штрафу у розмірі 34 тисячі гривень.
“За публічного обвинувачення прокурорів Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону мешканця міста Дніпро визнано винним за фактом пропозиції, обіцянки або наданні неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ( ч.1 ст. 369-2 КК України)”, – повідомили в прокуратурі.
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