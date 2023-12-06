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Мешканець Дніпра намагався обікрасти ТЦ “Метро”

Сьогодні 13:47
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Дніпрянина піймали на спробі крадіжки з торговельного центру.

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Днями у Дніпрі затримали чоловіка, який намагався вкрасти товари з магазину. Крадіжка сталася у торговельному центрі “Метро”. Як повідомили в поліції охорони, про злочин їм повідомили працівники гіпермаркету. 

За три хвилини екіпаж поліції охорони Дніпровського РВ УПО приїхав на місце злочину. Виявилося, що один із покупців намагався винести з магазину неоплачений товар. 
 
Тепер покупцем, якого підозрюють у крадіжці, займатимуться правоохоронці.
 
Нагадаємо, раніше у середмісті Дніпра затримали 60-річного чоловіка, який намагався вийти з магазину в новому одязі, за який не заплатив. Схожий злочин раніше трапився у Криворізькому районі, де покупець хотів вкрасти зимове взуття. 
 

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