Мешканець Дніпра намагався обікрасти ТЦ “Метро”

Дніпрянина піймали на спробі крадіжки з торговельного центру.

Днями у Дніпрі затримали чоловіка, який намагався вкрасти товари з магазину. Крадіжка сталася у торговельному центрі “Метро”. Як повідомили в поліції охорони, про злочин їм повідомили працівники гіпермаркету.

За три хвилини екіпаж поліції охорони Дніпровського РВ УПО приїхав на місце злочину. Виявилося, що один із покупців намагався винести з магазину неоплачений товар.

Тепер покупцем, якого підозрюють у крадіжці, займатимуться правоохоронці.

затримали 60-річного чоловіка, який намагався вийти з магазину в новому одязі, за який не заплатив. Схожий злочин раніше трапився у Криворізькому районі, де покупець хотів Нагадаємо, раніше у середмісті Дніпра60-річного чоловіка, який намагався вийти з магазину в новому одязі, за який не заплатив. Схожий злочин раніше трапився у Криворізькому районі, де покупець хотів вкрасти зимове взуття.

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