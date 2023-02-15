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  • Мешканець Дніпра активно підтримував РФ в соцмережах: яке покарання його чекає

Мешканець Дніпра активно підтримував РФ в соцмережах: яке покарання його чекає

Сьогодні 10:30
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У Дніпрі судитимуть чоловіка, який агітував за РФ в соцмережах.

 

Новости Днепра про Мешканець Дніпра активно підтримував РФ в соцмережах: яке покарання його чекає

Про черговий випадок розповіли в пресслужбі обласної прокуратури.

Так, за даними слідства, мешканець Дніпра, який мав проросійські погляди, неодноразово поширював через свої сторінки в соцмережах дописи та коментарі, де виправдовував тимчасову окупацію України країною-агресором.

Проте його помітили правоохоронці та затримали за антиукраїнську агітацію. Під час обшуків в помешканні дніпрянина, силовими вилучили мобільний телефон, з допомогою якого він і розповсюджував антиукраїнські наративи.

Тепер чоловіка чекає суд за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірної збройної агресії Росії, заперечення тимчасової окупації території України, вчинене повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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Новости Днепра про Мешканець Дніпра активно підтримував РФ в соцмережах: яке покарання його чекаєУкраїнська

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