Мешканець Дніпра активно підтримував РФ в соцмережах: яке покарання його чекає

Про черговий випадок розповіли в пресслужбі обласної прокуратури.
Так, за даними слідства, мешканець Дніпра, який мав проросійські погляди, неодноразово поширював через свої сторінки в соцмережах дописи та коментарі, де виправдовував тимчасову окупацію України країною-агресором.
Проте його помітили правоохоронці та затримали за антиукраїнську агітацію. Під час обшуків в помешканні дніпрянина, силовими вилучили мобільний телефон, з допомогою якого він і розповсюджував антиукраїнські наративи.
Тепер чоловіка чекає суд за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірної збройної агресії Росії, заперечення тимчасової окупації території України, вчинене повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
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