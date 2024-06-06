Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Те, що могло роками знаходитись на дні річки Дніпро, тепер можна побачити на березі Монастирського острову.

Внаслідок зниження рівня води у річці багато підводних “скарбів” вийшли на берег, саме тому журналісти dnepr.info відправилися на Монастирський острів, аби знайти цікавинки.

На пляжі острова можна помітити, що вода відійшла від берега на відстань приблизно на 7 метрів.

Отже, під час прогулянки нам вдалося побачити автозапчастини та металолом, втрачені особисті речі та глиняний посуд. Всі знайдені предмети, ймовірно, мають свою історію. На уламках посуду сиділи жаби, що вилізли погрітися на сонечку. Також на березі чомусь було багато великих мертвих змій.

Детальніше дивіться на фото:

На березі знаходилась велика кількість шин. Як вони туди потрапили – невідомо. Виявилося навіть, що дуже довгий час дерево, яке начебто “лежало” на воді, підпирала одна з них.

Ще одна незвичайна знахідка, яка довгий час знаходилася під водою – стара частина поршню від автомобілю.

Глиняні уламки якогось посуду з незвичайним візерунком. Цікаво, скільки вони пролежали на дні річки?

Мабуть, хтось настільки хотів поплавати, що побіг у воду не знімаючи взуття.

Також на берег викинуло браслет, який хтось давно втратив.

Кам’яні плити та частина якоїсь металевої конструкції.

Плазуни вирішили погрітися на сонечку.

Одна з мертвих змій, яку ми знайшли на острові.

А на Січеславській Набережній недалеко від Фестивального причалу утворився крихітний півострів, на якому відпочивають місцеві качки.

Минулого разу репортаж про річкові “скарби” ми робили восени 2022 року. Тоді рівень води також суттєво впав, і біля берегів Монастирського острову містяни знаходили незвичайний посуд, валізи та навіть урни.

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