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  • Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Сьогодні 19:42
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Те, що могло роками знаходитись на дні річки Дніпро, тепер можна побачити на березі Монастирського острову.

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Внаслідок зниження рівня води у річці багато підводних “скарбів” вийшли на берег, саме тому журналісти dnepr.info відправилися на Монастирський острів, аби знайти цікавинки. 

На пляжі острова можна помітити, що вода відійшла від берега на відстань приблизно на 7 метрів.

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Отже, під час прогулянки нам вдалося побачити автозапчастини та металолом, втрачені особисті речі та глиняний посуд. Всі знайдені предмети, ймовірно, мають свою історію. На уламках посуду сиділи жаби, що вилізли погрітися на сонечку. Також на березі чомусь було багато великих мертвих змій.

Детальніше дивіться на фото:

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла водаНовости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла водаНовости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

На березі знаходилась велика кількість шин. Як вони туди потрапили – невідомо. Виявилося навіть, що дуже довгий час дерево, яке начебто “лежало” на воді, підпирала одна з них.

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Ще одна незвичайна знахідка, яка довгий час знаходилася під водою – стара частина поршню від автомобілю.

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Глиняні уламки якогось посуду з незвичайним візерунком. Цікаво, скільки вони пролежали на дні річки?

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Мабуть, хтось настільки хотів поплавати, що побіг у воду не знімаючи взуття.

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Також на берег викинуло браслет, який хтось давно втратив.

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла водаНовости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Кам’яні плити та частина якоїсь металевої конструкції.

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла водаНовости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Плазуни вирішили погрітися на сонечку. 

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

Одна з мертвих змій, яку ми знайшли на острові.

Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла вода

А на Січеславській Набережній недалеко від Фестивального причалу утворився крихітний півострів, на якому відпочивають місцеві качки.

Минулого разу репортаж про річкові “скарби” ми робили восени 2022 року. Тоді рівень води також суттєво впав, і біля берегів Монастирського острову містяни знаходили незвичайний посуд, валізи та навіть урни. 

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Новости Днепра про Мертві змії, новий півострів та глиняний посуд: біля Монастирського острова у Дніпрі пішла водаУкраїнська

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