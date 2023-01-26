Мережу розчулила дівчинка, яка грала в укритті гімн України, під час атаки “шахедами” по Дніпру (ВІДЕО)

Учора ввечері Дніпро та область атакували “шахедами” та ракетами. Люди ховалися в коридорах та ваннах. Ось і школярка із Дніпра, під звуки вибухів грала гімн України.
Його вона виконувала на африканському музичному інструменті калімбі. На відео чути чоловічий голос, ймовірно, батька дівчинки, який розмовляв з кимось телефоном та розповідав про вибухи.
Поруч зі школяркою сиділа собака. Ось саме відео:
Нагадаємо, вчора 25 січня наша область пережила атаку “шахедами”. Поблизу Дніпра знищили 5 БпЛА. Усього повітряні сили знищили 24 ворожі цілі із 24.
Крім цього, у Дніпрі є влучання у промислове підприємство. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук. Скоріше за все, удар нанесли ракетами, бо за інформацією повітряних сил, усі БпЛа знищили.
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