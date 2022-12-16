Мер Дніпра закликав містян зробити запаси води

На жаль, є влучання в об’єкти інфраструктури.
У Дніпрі зараз спостерігаються перебої з водою: у деяких містян взагалі її немає, у деяких – слабкий напор.
Тому мер Дніпра Борис Філатов закликав містян поповнити запаси води!
Ще раз прошу всіх містян поповнити запаси води, – написав він.
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