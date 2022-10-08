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  • Мер Дніпра відреагував на палаючий Кримський міст: «Дивлюсь, як ви всі радієте»

Мер Дніпра відреагував на палаючий Кримський міст: «Дивлюсь, як ви всі радієте»

Сьогодні 09:39
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Ранок сьогодні добрий.

Новости Днепра про Мер Дніпра відреагував на палаючий Кримський міст: «Дивлюсь, як ви всі радієте»

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на вранішню новину. 

Дивлюся, як ви всі попрокидались та радієте. Добрий ранок :) – зазначив він.

Ранок дійсно добрий. Повідомляється, що цистерни з паливом, які загорілися на Кримському мосту горять досі. Рух мостом перекритий, дорожнє покриття сильно пошкоджене. 

Новости Днепра про Мер Дніпра відреагував на палаючий Кримський міст: «Дивлюсь, як ви всі радієте»

Зазначимо, що місцеві повідомляють, що близько 6 ранку чули вибух, після чогось почалася пожежа на Кримському мосту. Окупаційна влада спочатку заявила, що загорілися вагони з паливом, а тепер говорить про ймовірну диверсію. 

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Новости Днепра про Мер Дніпра відреагував на палаючий Кримський міст: «Дивлюсь, як ви всі радієте»Українська Новости Днепра про Мер Дніпра відреагував на палаючий Кримський міст: «Дивлюсь, як ви всі радієте»Русский

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