Мер Дніпра відреагував на палаючий Кримський міст: «Дивлюсь, як ви всі радієте»

Ранок сьогодні добрий.

Мер Дніпра Борис Філатов відреагував на вранішню новину.

Дивлюся, як ви всі попрокидались та радієте. Добрий ранок :) – зазначив він.

Ранок дійсно добрий. Повідомляється, що цистерни з паливом, які загорілися на Кримському мосту горять досі. Рух мостом перекритий, дорожнє покриття сильно пошкоджене.

Зазначимо, що місцеві повідомляють, що близько 6 ранку чули вибух, після чогось почалася пожежа на Кримському мосту. Окупаційна влада спочатку заявила, що загорілися вагони з паливом, а тепер говорить про ймовірну диверсію.

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